चीन के सामने झुका पाकिस्तान, दासु डैम आतंकी हमले में मारे गए चीनी इंजीनियरों के परिजनों को देगा 86 करोड़ का मुआवजा

चीन के सामने झुका पाकिस्तान, दासु डैम आतंकी हमले में मारे गए चीनी इंजीनियरों के परिजनों को देगा 86 करोड़ का मुआवजा

एएनआई,बीजिंग Aditya Kumar Sat, 22 Jan 2022 12:52 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.