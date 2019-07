Viral: पाकिस्तानी एंकर ने एप्पल इंक को समझा सेब, खूब हुई ट्रोलिंग

एक पाकिस्तानी एंकर ने लाइव कार्यक्रम के दौरान एप्पल इंक कंपनी को भूलवश फल (सेब) समझ लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर वह लोगों के निशाने पर आ गईं और उसे जमकर ट्रोल किया जाने लगा।

पाकिस्तानी पत्रकार नाएला इनायत द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के बाद घटना का वीडियो वायरल हो गया। चार जुलाई को हुए इस वाकये में एंकर को एक पैनलिस्ट के साथ चचार् करते देखा जा सकता है, जो दिग्गज अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल की बात कर रहे हैं, लेकिन एंकर ने इसे सेब (फल) समझ लिया।

क्लिप में, पैनलिस्ट ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थितियों के बारे में बात करते हुए कहा, “अकेले एप्पल का व्यवसाय पूरे पाकिस्तान के वार्षिक बजट से अधिक है।”

भूलवश यह समझते हुए कि पैनलिस्ट फल के बारे में बात कर रहा है, टीवी एंकर ने कहा, “हां, मैंने सुना है कि एक भी सेब बहुत महंगा है।” इस पर, हैरान पैनलिस्ट ने एंकर को सही करते हुए कहा, “हम यहां एप्पल फोन के बारे में बात कर रहे हैं, फल के बारे में नहीं।” यहां आप भी वह वीडियो देख सकते हैं-

Apple business and types of apple, just some regular tv shows in Pakistan.. pic.twitter.com/3Sr7IBl7ns