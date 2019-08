पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत को हैं तैयार

ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, इस बीच इस्लामाबाद ने नई दिल्ली को द्विपक्षीय बातचीत की नई पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mehmood Qureshi) ने कहा- “भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत से हमें कोई ऐतराज नहीं है।”

कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत का विरोध नहीं किया है।

Pakistani media: "Pakistan ready for 'conditional' bilateral talks with India", says Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi (file pic) pic.twitter.com/gyzPLGNhFa