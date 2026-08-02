बिजनेस -- ओपेक प्लस देश कच्चे तेल का उत्पाद फिर बढ़ाएंगे
तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने सितंबर से कच्चे तेल का उत्पादन 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रमुख उत्पादक देशों की बैठक में लिया गया है। उत्पादन बढ़ाने का असर तुरंत नहीं होने की संभावना है।
नई दिल्ली, एजेंसी। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने सितंबर से कच्चे तेल का उत्पादन 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर वैश्विक तेल कीमतों और पेट्रोल-डीजल बाजार पर पड़ सकता है. यह फैसला सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान सहित सात प्रमुख उत्पादक देशों की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि, ओपेक प्लस ने अक्टूबर के बाद उत्पादन नीति पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। विश्लेषकों का मानना है कि समूह बाजार की स्थिति का आकलन करने के बाद आगे उत्पादन बढ़ाने या रोकने पर निर्णय ले सकता है。
तुरंत असर नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार, उत्पादन बढ़ाने के बावजूद वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति पर तुरंत बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। इसकी वजह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और निर्यात मार्गों में व्यवधान है, जिसके कारण कई देशों का अतिरिक्त उत्पादन बाजार तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है।
पहले घटाया गया था उत्पादन
साल 2022 के आखिर और 2023 के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए ओपेक प्लस देशों ने ने तीन चरणों में उत्पादन कम करने का फैसला लिया था। इस दौरान संगठन ने कुल मिलाकर करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन घटा दिया था, ताकि बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे और कीमतों को सहारा मिल सके।
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