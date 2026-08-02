बिजनेस -- ओपेक प्लस देश कच्चे तेल का उत्पाद फिर बढ़ाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने सितंबर से कच्चे तेल का उत्पादन 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर वैश्विक तेल कीमतों और पेट्रोल-डीजल बाजार पर पड़ सकता है. यह फैसला सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान सहित सात प्रमुख उत्पादक देशों की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि, ओपेक प्लस ने अक्टूबर के बाद उत्पादन नीति पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। विश्लेषकों का मानना है कि समूह बाजार की स्थिति का आकलन करने के बाद आगे उत्पादन बढ़ाने या रोकने पर निर्णय ले सकता है。