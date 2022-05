पूर्वी यूक्रेन में लाल झंडा लिए बूढ़ी महिला की तस्वीर क्यों वायरल है, समझिए

कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो कई बार साझा किया गया जिसमें यूक्रेन के एक गांव में एक बूढ़ी महिला बबुश्का सोवियत संघ के झंडे के साथ दिखती है। इनका नाम बबुश्का बताया जा रहा है।

इस खबर को सुनें