जब समुद्र की गहराई से बाहर आया द्वीप, इस आइलैंड को देख वैज्ञानिक भी हुए हैरान

संक्षेप: 1963 में आइसलैंड के दक्षिणी तट से दूर समुद्र के अंदर फटे एक ज्वालामुखी के लावा ने एक नए द्वीप का निर्माण किया, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक घटना साबित हुई। इस द्वीप का समुद्र के बीचोंबीच अचानक उभरकर प्रकट होना वैज्ञानिकों को एक दुर्लभ अवसर प्रदान करने वाला था।

प्रकृति में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित बदलाव हो जाते हैं, जिनकी कल्पना इंसान नहीं कर पाता। आइसलैंड के दक्षिणी तट पर ऐसा ही एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। दरअसल, 1963 में आइसलैंड के दक्षिणी तट से दूर समुद्र के अंदर फटे एक ज्वालामुखी के लावा ने एक नए द्वीप का निर्माण किया, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक घटना साबित हुई। इस द्वीप का समुद्र के बीचोंबीच अचानक उभरकर प्रकट होना वैज्ञानिकों को एक दुर्लभ अवसर प्रदान करने वाला था, यह देखने का कि मानवीय हस्तक्षेप रहित एक भूभाग पर जीवन कैसे बसता है। आज भी यह द्वीप वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। आइसलैंड के प्राकृतिक विज्ञान संस्थान की भूगोलवेत्ता ओल्गा कोलब्रून विल्मुंडार्डोटिर इस द्वीप के निर्माण को एक असाधारण घटना मानती हैं।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, यह नया द्वीप पारिस्थितिक लचीलापन (इकोसिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी) का शानदार उदाहरण बन चुका है। नवंबर 1963 में समुद्र तल पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और 'सुरत्से' द्वीप का जन्म हुआ। यह भूमि का टुकड़ा शीघ्र ही एक जीवंत प्रयोगशाला में बदल गया। भूविज्ञान की दृष्टि से यह एक असाधारण और दुर्लभ घटना है। सामान्य तौर पर समुद्र में बनने वाले ज्वालामुखी द्वीप लहरों के कारण तुरंत नष्ट हो जाते हैं या इतने लंबे समय तक टिकते ही नहीं कि उन पर कोई इकोसिस्टम विकसित हो सके। लेकिन सुरत्से ने इन चुनौतियों को पार करते हुए दशकों तक अपनी अस्तित्व बनाए रखा और वैज्ञानिकों को अध्ययन का अनमोल अवसर दिया। हालांकि, विस्फोट के प्रारंभिक चरणों में ठीक-ठीक क्या घटित हुआ, इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 1964 में इसकी खोज के तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने वहां लहरों द्वारा बहाकर लाए गए पौधों के टुकड़े किनारों पर देखे। विस्फोट समाप्त होने से पूर्व ही पक्षी इस परिवर्तन को भांपकर द्वीप पर पहुंचने लगे थे। विल्मुंडार्डोटिर के अनुसार, 1964 में सुरत्से पर पहुंचने वाले प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने पाया कि बीज और पौधों के अवशेष समुद्र की लहरों से किनारे तक आ चुके थे। शुरू में पौधे बहुत सीमित थे, लेकिन यह जीवन की स्थापना की शुरुआत थी। विल्मुंडार्डोटिर आगे कहती हैं कि ऐसा विस्फोट बहुत दुर्लभ होता है, जहां एक द्वीप का निर्माण हो और वह लंबे समय तक बरकरार रहे। इस क्षेत्र में ऐसी घटना हर 3000 से 5000 वर्षों में एक बार ही घटी है। वे जोर देकर कहती हैं कि जो द्वीप बनते भी हैं, वे अक्सर समुद्र की लहरों में शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं।

वनस्पति विज्ञान विभाग के निदेशक पावेल वासोविच बताते हैं कि लोगों के मन में सवाल उठा कि अब आगे क्या होगा? उस समय तक सुरत्से पर लगभग 10 प्रजातियां बस चुकी थीं। वनस्पति आवरण वास्तव में दुर्लभ था। लेकिन फिर पक्षी आ गए। वासोविच कहते हैं कि यह वाकई आश्चर्यजनक है। डार्विन के काल से जीवविज्ञानी यह मानते आए हैं कि केवल मांसल फलों वाली वनस्पतियां ही पक्षियों के साथ यात्रा कर सकती हैं। लेकिन सुरत्से की प्रजातियों में मांसल फल बिल्कुल नहीं थे। द्वीप के अधिकांश बीज गल्स (समुद्री चिड़ियों) के मल के माध्यम से पहुंचे थे। वे कहते हैं कि इस जीवंत प्रयोगशाला से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है।