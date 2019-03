जेल में ही रहेगा भगोड़ा नीरव मोदी, लंदन कोर्ट का जमानत देने से इंकार

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को दूसरी बार भी लंदन के वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी, जिसमें वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा। नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार करते हुए शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया, जो यह दर्शाता है कि वह किसी महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था।'

एएनआई के मुताबिक जज ने जैसे ही नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, कोर्ट में मौजूद भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों ने थम्स-अप का सिग्नल दिखाया और एक-दूसरे से हाथ मिलाए। सुनवाई के दौरान क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस का सहयोग करने के लिए कोर्ट में सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय की एक टीम भी मौजूद थी।

