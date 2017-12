अमेरिका:मैनहट्टन में बस टर्मिनल के पास धमाका,जांच में जुटी पुलिस

अमेरिका के मैनहट्टन में बस टर्मिनल के पास धमाका हुआ है। न्ययॉर्क पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइम्स स्क्वायर के नजदीक स्थित पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल के पास सोमवार सुबह यह धमाका हुआ। धमाके में कुछ लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। एहतियात के तौर पर 42 स्ट्रीट के नजदीकी 3 सब-वे स्टेशनों को खाली करा लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमाके में पाइप बम का इस्तेमाल किया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए हैं। इस धमाके में अबतक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्वीट किया, 'न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट मैनहट्टन में धमाके की जांच शुरू कर चुका है। 42 स्ट्रीट के ए, सी और ई लाइन को खाली करा लिया गया है।'

