प्रधानमंत्री के हाथ से गिरी कॉफी तो खुद पोछा उठाकर करने लगे साफ, VIDEO

अभी कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जिसमें हर देश के लोगों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए योगदान देने की बात कही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हर कोई पीएम मार्क रुते की तारीफ कर रहा है।

दरअसल पीएम मार्क रुते जब पार्लियामेंट में जा रहे थे, तो उनके हाथ से कॉफी का कप जमीन पर गिर गया। जिसके बाद उन्होंने खुद हाथों में पोछा लेकर सफाई की। आस-पास खड़े सफाईकर्मी देखते रहे और फिर तालियां बजाने लगे। हालांकि शुरुआत में उन्हें सफाई करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन सफाईकर्मी के निर्देश के बाद उन्होंने पूरी सफाई की। डच प्रधानमंत्री मार्ट रुते का ये अवतार लोगों को काफी पसंद आया और उनकी काफी तारीफ हो रही है।

#whatsappwonderbox Apparently this is the Dutch PM cleaning up his own coffee spill..👏👏👏 I bow low to you Sir. And a great symbolic message on #WorldEnvironmentDay2018 We messed up this planet...let’s clean up our own mess... pic.twitter.com/fQauNeVPki