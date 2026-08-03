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बाराबंकी से लाए स्मैक,नेपालगंज में मुद्रा के साथ दो धरे गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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नेपालगंज में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने 579 ग्राम स्मैक के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध नेपाल के कर्णाली एवं लुम्बिनी प्रदेशों से है। अरुण कुमार जायसवाल और सुनील भंडारी ने स्वीकार किया कि स्मैक बाराबंकी से लाए गए थे। दोनों पहले भी drug-related अपराध में शामिल थे।

बाराबंकी से लाए स्मैक,नेपालगंज में मुद्रा के साथ दो धरे गए

रुपईडीहा, संवाददाता। पड़ोसी नेपाली शहर नेपालगंज में दो व्यक्तियों को 579 ग्राम स्मैक सहित मादकपदार्थ नियंत्रण ब्यूरो शाखा नेपालगंज ने गिरफ्तार किया है। बांके जिले के डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता प्रतीत सिंह राठौर ने बताया कि नेपाल के कर्णाली व लुम्बिनी प्रदेश के जिलों में ये दोनों थोक कारोबारी स्मैक की सप्लाई कर रहे थे। नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नं 10 आदर्श नगर निवासी अरुण कुमार जायसवाल के घर मे भारी फोर्स के साथ छापा मारा गया। यहां मौजूद सुनील भंडारी निवासी वार्ड नं 4 गणेशपुर भी मौजूद मिला। अरुण कुमार की अलमारी के दराज मे कुल 579 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

एक डिजिटल तराजू, दो मोबाइल सेट, 1 लाख 80 हजार नेपाली मुद्रा व 2 लाख 14 हजार भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। डीएसपी ने यह भी बताया कि प्राप्त अभिलेखों के अनुसार अरुण कुमार जायसवाल 24 ग्राम स्मैक सहित 2018 मे गिरफ्तार हुआ था। 3 वर्ष की सजा भोगकर रिहा हुआ था। दोनों ने यह स्वीकार किया कि बाराबंकी से स्मैक रुपईडीहा लायी गयी थी। रुपईडीहा के थोक विक्रेता से हम लोग थोड़ी थोड़ी कर यह स्मैक रुपईडीहा से नेपालगंज लाये थे।

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