झिरकी के मौसम यादव ने बढ़ाया मान
भारतीय खेल विकास एवं संवर्धन महासंघ द्वारा नेपाल के पोखरा में आयोजित 11वें इंडो नेपाल इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में झिरकी के मौसम यादव ने सिल्वर मेडल जीता। उनकी इस उपलब्धि पर गांववालों में खुशी है और उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रकट की हैं।
कथारा। भारतीय खेल विकास एवं संवर्धन महासंघ (एसडीपीएफआइ) के तत्वाधान में नेपाल के पोखरा में आयोजित तीन दिवसीय 11वां इंडो नेपाल इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में झिरकी के मौसम यादव को सिल्वर मेडल मिला है। उनकी इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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