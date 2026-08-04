खेल : नीरज को लुसाने में पथिरागे से फिर मिलेगी चुनौती

डायमंड लीग नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को 21

डायमंड लीग नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को 21 अगस्त को लुसाने डायमंडल लीग में फिर श्रीलंका के राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता रूमेश पथिरागे की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85.83 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।

प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी इस टूर्नामेंट में ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले चुके पांच खिलाड़ी नजर आएंगे। नीरज और पथिरागे के अलावा लुसाने में ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम, मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकाट और पूर्व विश्व विजेता ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स भी दमखम दिखाएंगे। साथ ही टोक्यो ओलंपिक के रजत विजेता चेक गणराज्य के याकूब वालेश, जर्मनी के जूलियन वेबर, स्विट्जरलैंड के सिमोन वीलैंड और अमेरिका के कुर्टिस थॉम्पसन भी इसमें नजर आएंगे।

आयोजन की विशेषताएँ आयोजकों ने कहा, पिछले चार ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीत चुके भाला फेंक के पांच सुपरस्टार इस डायमंड लीग में आकर्षण का केंद्र होंगे। पथिरागे ने राष्ट्रमंडल खेलों में 89.75 मीटर का थ्रो लगाकर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने जून में गोल्डन गाला पिएट्रो मेनिया में 92.62 मीटर का थ्रो लगाया था।

चोपड़ा की प्रतियोगिता में भागीदारी चोट से उबरने के बाद यह चोपड़ा का तीसरा टूर्नामेंट होगा। वह जून में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज के पास लुसाने में खिताबी सूखा खत्म करने का मौका होगा।

चोपड़ा का लुसाने में रिकॉर्ड चोपड़ा लुसाने में चौथी बार भाग लेंगे। इससे पहले वह 2022 और 2023 में लगातार खिताब जीत चुके हैं। वहीं 2024 में वह उपविजेता रहे थे। मौजूदा सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में नीरज छठे स्थान पर चल रहे हैं।

उपलब्धियां -21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में दस खिलाड़ी खिताब के लिए टकराएंगे

-6वें स्थान पर हैं नीरज मौजूदा सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में

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सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देश

92.62 मी. रूमेश पथिरागे श्रीलंका

87.59 मी. कुर्टिस थॉम्पसन इंग्लैंड

87.05 मी. रोहित यादव भारत

87.04 मी. जूलियन बेबर जर्मनी

86.38 मी. एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा

87.83 मी. नीरज चोपड़ा भारत

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