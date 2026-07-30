नीरज, रोहित और यशवीर पदक के लिए भाला फेकेंगे

ग्लास्गो, एजेंसी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। तीनों भारतीय एथलीट शीर्ष-12 में जगह बनाने में सफल रहे। फाइनल शुक्रवार रात को आयोजित होगा।

ग्लास्गो, एजेंसी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। क्वालीफिकेशन राउंड में तीनों भारतीय एथलीट शीर्ष-12 में जगह बनाने में सफल रहे। फाइनल शुक्रवार रात को आयोजित होगा। हवा और 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण रहा। 18 में से कोई भी खिलाड़ी 84 मीटर के सीधे क्वालीफिकेशन मानक को नहीं छू सका, जिसके बाद प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 12 खिलाड़ियों को शुक्रवार को होने वाले पदक दौर के लिए चुना गया। नीरज पांचवें, रोहित नौवें और यशवीर 10वें स्थान पर रहे。

पाकिस्तान के ओलिंपिक चैंपियन नीरज से पीछे रहे अरशद : पाकिस्तान के ओलिंपिक चैंपियन अरशद नदीम 78.63 मीटर के साथ सातवें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे। वह नीरज चोपड़ा से पीछे रह गए। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे 82.84 मीटर थ्रो के साथ क्वालीफिकेशन में पहले स्थान पर रहे।

सधे हुए प्रयासों से मिला फाइनल का टिकट नीरज चोपड़ा : कमर की चोट से उबरने के बाद खेल रहे नीरज ने कठिन परिस्थितियों में सधी हुई शुरुआत की। पहले प्रयास में 76.28 मीटर के बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने 79.61 मीटर का थ्रो किया। सुरक्षित स्थिति में होने के कारण उन्होंने अपना तीसरा प्रयास नहीं लिया।

रोहित यादव : रोहित ने दूसरे प्रयास में 78.37 मीटर का थ्रो कर नौवां स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई।

यशवीर सिंह : 24 वर्षीय यशवीर ने हर थ्रो में सुधार करते हुए अपने अंतिम प्रयास में 78.36 मीटर की दूरी तय की।