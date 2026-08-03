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एनबीसीसी को सेशेल्स में किफायती आवास बनाने का ठेका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सेशेल्स में 1,008 किफायती आवास के विकास के लिए समझौता किया। 'इले ऑरोर हाउसिंग परियोजना' के तहत सरकारी सहयोग से ये आवासीय इकाइयां बनेंगी। इसके लिए एक्जिम बैंक ने 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। समझौते पर 29 जुलाई को हस्ताक्षर हुए।

एनबीसीसी को सेशेल्स में किफायती आवास बनाने का ठेका

नई दिल्ली। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सेशेल्स में 1,008 किफायती आवास विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कहा कि उसने सेशेल्स गणराज्य की सरकार के साथ 'इले ऑरोर हाउसिंग परियोजना' के निर्माण के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ 1,008 किफायती आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए एक्जिम बैंक द्वारा 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिले और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी के. पी. महादेवस्वामी की मौजूदगी में 29 जुलाई को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

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