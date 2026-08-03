एनबीसीसी को सेशेल्स में किफायती आवास बनाने का ठेका
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सेशेल्स में 1,008 किफायती आवास के विकास के लिए समझौता किया। 'इले ऑरोर हाउसिंग परियोजना' के तहत सरकारी सहयोग से ये आवासीय इकाइयां बनेंगी। इसके लिए एक्जिम बैंक ने 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। समझौते पर 29 जुलाई को हस्ताक्षर हुए।
नई दिल्ली। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सेशेल्स में 1,008 किफायती आवास विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कहा कि उसने सेशेल्स गणराज्य की सरकार के साथ 'इले ऑरोर हाउसिंग परियोजना' के निर्माण के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ 1,008 किफायती आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए एक्जिम बैंक द्वारा 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिले और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी के. पी. महादेवस्वामी की मौजूदगी में 29 जुलाई को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।