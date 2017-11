नासा VIDEO: 20 साल में ऐसी बदल गई हमारी धरती, देखें

नासा के वैज्ञानिकों विभिन्न सैटेलाइट के के डेटा का उपयोग करते हुए एक वीडियो तैयार किया जिसमें दिखाया गया है कि 20 साल में धरती की सतह कैसी बदली है। इस हफ्ते जारी डेटा विज़ुअलाइज़ेशन पृथ्वी के उतार-चढ़ाव को दिखाता है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इस डेटा से समुद्री वनपस्तियों की आबादी और ऑर्कटिक क्षेत्र में फसलों की पैदावार पर अध्ययन में मदद मिलेगी।

