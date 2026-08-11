नासा ने मून बेस मिशन के लिए भारत को दिया न्योता

नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों के लिए पहला स्थायी ठिकाना बनाने में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों देशों के बीच पिछले सप्ताह बेंगलुरु में बैठक हुई, जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। यह आर्टेमिस समझौते के तहत साझेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इंसानों के लिए पहला स्थायी ठिकाना बनाने की योजना में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों देशों ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु में हुई सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह दोनों देशों के बीच आर्टेमिस समझौते के तहत पहले से चल रही साझेदारी को आगे बढ़ाना है।

बैठक का उद्देश्य बैठक में अमेरिका-भारत की ट्रस्ट पहल के तहत नागरिक और अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य रक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

क्या है मून बेस मिशन मून बेस मिशन का उद्देश्य चांद पर एक ऐसा स्थायी ठिकाना तैयार करना है, जहां अंतरिक्ष यात्री रह सकें, काम कर सकें और चांद पर शोध व खोज कर सकें। यह काम कई मानवयुक्त और बिना इंसान वाली अंतरिक्ष उड़ानों के जरिए चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अमेरिका और भारत इस मिशन में सहयोग बढ़ाने और भविष्य की विज्ञान तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकों पर साथ काम करेंगे।

निसार मिशन को मिली थी सफलता संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने पिछले साल नासा-इसरो के संयुक्त निसान मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सीएसजेडब्ल्यूजी की नौवीं बैठक की मेजबानी भारत ने पांच और छह अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में की। बैठक के शुरुआती सत्र को इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संबोधित किया। दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।