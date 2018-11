अमेरिका में एक बत्तख ने किया सबको हैरान, देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़

अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के एक मशहूर पार्क में एक बेहद खूबसूरत बत्तख की मौजूदगी ने सबको हैरान कर रखा है। ये रंग-बिरंगी बत्तख एक मंदारिन बत्तख है। आमतौर पर बतख का रंग सफेद होता है लेकिन ये रंग-बिरंगी बतख लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदारिन बत्तख पूर्वी एशिया में पाई जाती है। इसे अक्टूबर में तालाब के पास देखा गया था। इस बत्तख का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया। शेयर होते ही यह वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा।

मंदारिन चीन की भाषा है। मंदारिन बत्तख आमतौर पर चीन और जापान में पाई जाती है अमेरिका में नहीं। इसलिए इसके न्यूयॉर्क में मिलने पर लोग हैरान हैं। आसपास के किसी चिड़ियाघर से भी मंदारिन बत्तख के लापता होने की सूचना नहीं आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शहर में किसी को भी बत्तख पालने की अनुमति नहीं है।

The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK