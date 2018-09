म्यांमार: रोहिंग्या संकट पर स्टोरी को लेकर 2 पत्रकारों को 7 साल की सजा

म्यामांर में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के दो पत्रकारों को एक कोर्ट ने सात-सात साल जेल की सजा सुनायी। यह सजा रोहिंग्या संकट पर उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग में म्यामांर के सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने के सिलसिले में सुनायी गयी है। इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार सरकार से दोनों पत्रकारों को जेल से रिहा करने की अपील की है।

Myanmar judge jails Reuters reporters for 7 years for breach of state secrets act, reports AFP