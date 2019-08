'ओए दो टके, तुम्हें तो मैं बांध आया था, शटअप'.. जब संसद में बदजुबानी पर उतर आए PAK सांसद

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Artcile 370) के ज्यादातर प्रावधानों के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान अपनी संसद में सत्र भी बुला चुका है। हालांकि, पाकिस्तान की संसद का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दो सांसद बदजुबानी करते हुए नजर आ रहे हैं।

Fawad Chaudhry and Mushahid Ullah Khan entangled into an extreme altercation during the debate on #Kashmir inside the #Pakistan National Assembly.



Aur inhey #Kashmir chahiye 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣@sneheshphilip @kakar_harsha @manupubby @gauravcsawant pic.twitter.com/6k5ij3oEbj