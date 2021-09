विदेश मौत की खबरों के बीच तालिबान के नंबर 2 मुल्लाह बरादर ने जारी किया ऑडियो मैसेज, कहा- मैं ठीक हूं Published By: Priyanka Tue, 14 Sep 2021 05:52 AM एजेंसी,काबुल

Your browser does not support the audio element.