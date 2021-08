विदेश अफगान छोड़ा लेकिन तालिबान को नहीं छोड़ेगा अमेरिका, हवाई हमले में 200 से ज्यादा आतंकी किए ढेर Published By: Priyanka Sun, 08 Aug 2021 10:59 AM एजेंसियां,काबुल

Your browser does not support the audio element.