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खेल : अशफाक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ फाइनल में पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप यूजीन (अमेरिका), एजेंसी। मोहम्मद अशफाक ने शुक्रवार को 400

खेल : अशफाक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ फाइनल में पहुंचे

अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप यूजीन (अमेरिका), एजेंसी। मोहम्मद अशफाक ने शुक्रवार को 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

उच्च कूद में बसंत की सफलता

ऊंची कूद में बसंत ने क्वालिफाइंग में 2.14 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ पांचवें और कुल मिलाकर 11वें स्थान के साथ फाइनल में पहुंचे।

19 वर्षीय अशफाक ने पहले दौर की हीट पांच में 45.81 सेकंड का समय लिया। वह अपनी हीट में अमेरिका के जेडन डी लियोन (45.63 सेकंड) के बाद दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अशफाक ने इसी वर्ष अप्रैल में बनाए गए अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 46.05 सेकंड को बेहतर किया। सेमीफाइनल में वह 46.00 सेकंड के साथ नौवें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे।

महिलाओं की चक्का फेंक में अमानत का प्रदर्शन

कंबोज रहीं छठे स्थान पर : 18 वर्षीय अमानत कंबोज ने महिलाओं की चक्का फेंक (डिस्कस थ्रो) के फाइनल में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ छठा स्थान हासिल किया। उन्होंने पहले प्रयास में 53.24 मीटर का थ्रो किया। चीन की सु यिक्सिन (61.06 मीटर) ने स्वर्ण, अमेरिका की जैसलीन मैसी (58.41 मीटर) ने रजत और साइप्रस की मरीना हाजिकोस्टा (54.88 मीटर) ने कांस्य पदक जीता।

अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन

अंशु फाइनल से चूकीं : महिलाओं की गोला फेंक (शॉट पुट) स्पर्धा में अंशु 15.24 मीटर के थ्रो के साथ नौवें और कुल 14वें स्थान पर रहने के बाद फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। तनु चौधरी (1:00.03 सेकंड) 33वें स्थान पर रहने के बाद 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रहीं।

सामान्य प्रश्न

मोहम्मद अशफाक ने किस समय में 400 मीटर दौड़ पूरी की?
मोहम्मद अशफाक ने 400 मीटर दौड़ में 45.81 सेकंड का समय लिया।
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