जिसने बुलंद किया पाकिस्तान का झंडा, मौत के वक्त बता बैठा - जिंदगी की सबसे बड़ी भूल

23 मार्च 1940, यह दिन उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसे दिन के तौर पर याद किया जाता है, जिस दिन पाकिस्तान के लिए मुकद्दर लिखा गया था। हिंदुस्तान से अलग मुसलमानों के लिए अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग के नेता अपना झंडा बुलंद किया था। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर एक दशक तक नेताओं ने टेबलों पर सियासी लड़ाई लड़ी और जमीन पर लोगों ने खूनी होली खेली। 'डायरेक्ट एक्शन डे' के नाम पर जिस सियासतदान के कहने पर कलकत्ता (अब कोलकाता) में हजारों लोगों के खूब बहा, और जब उसकी मौत आई तो अपने आखिरी वक्त में पाकिस्तान को जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बता गया।



आखिरी वक्त में जिन्ना ने माना पाकिस्तान को सबसे बड़ी भूल

जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान बनाने के लिए झंडाबरदार रहे। अपने जवानी के दिनों में सूट बूट टाई वाले बैरिस्टर साहब घोर नास्तिक हुआ करते थे लेकिन जैसे-जैसे वह अपनी मौत के करीब पहुंचे उन्हें मुसलमानों का हित सताने लगा। जिस शख्स की सियासत के आरी किनारी हजारों-लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी थी उसका अंत बिल्कुल गुमनामी में हुआ। अपने अंतिम दिनों में जिन्ना एक हताश और निराश व्यक्ति की जिंदगी जी रहे थे। पाकिस्तान के बनने के 13 महीने भी नहीं बीते थे कि बीमारी से ग्रसित जिन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया और दुनिया से जाते वक्त उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसका इल्म उन्हें अपनी जिंदगी रहते हुए होता तो, शायद आज इतिहास की किताबों में कुछ और ही लिखा होता।



जिन्ना के आखिरी वक्त में उनके तीमारदार लेफनिनेंट कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श ने यह बात अपनी डायरी (With the Quaid-i-Azam During His Last Days) में लिखी थी। इस डायरी का हवाला देते हुए कई किताबों को शक्ल दी जो आज पाकिस्तान में बैन हैं। जिन्ना के विचारों के इतर भारत के नेताओं ने एक सेक्युलर राष्ट्र बनाकर जिन्ना से अलग एक आदर्श देश की नींव रखी थी, मगर जिन्ना अपनी दलीलों और मनमानियों से इन सभी विचारों का खारिज करते आए। पाकिस्तान को शक्ल देना शुरू किया।



शुरुआती दिनों में थे हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार

इसमें शक नहीं कि आज जिन्ना की छवि एक कट्टरवादी नेता की है जिसने भारत विभाजन कराने का ‘गुनाह’ किया। मगर अपने शुरुआती दिनों में जिन्ना की छवि एकदम उलट थी। वे प्रखर राष्ट्रवादी माने जाते थे और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहकर बुलाती थीं। वे महात्मा गांधी के गुरु भाई थे। महात्मा गांधी की ही तरह वह गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। ऐसा बताया जाता है कि गोखले के कहने पर ही उन्होंने 1913 में लंदन में मुस्लिम लीग की सदस्यता ली थी। शुरुआती दिनों में पाकिस्तान की मांग उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था मुस्लिम लीग को कांग्रेस के करीब लाकर राष्ट्रीय आंदोलन को गति देना।



यह इतिहास की विडंबना ही है कि ऐसा राष्ट्रवादी नेता का अंत में मजहबी राष्ट्र बनाने के लिए ‘डायरेक्ट एक्शन’ जैसे खूनी खेल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वह पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का ख्वाब भी देखे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। नफरत की बुनियाद पर बने राष्ट्र का वही हो सकता था जो आज वहां हो रहा है। आज पाकिस्तान दिवस के दिन पर जिन्ना का पाकिस्तान तंगहाली और राजनीतिक अराजकता झेल रहा है। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान कटोरा लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भीख मांग रहा है।



गुमनामी में हुई मौत

आखिरी वक्त में मोहम्मद अली जिन्ना गुमनामी की जिंदगी जीते नजर आए। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, आखिरी वक्त में पाकिस्तान ने ही उनका साथ छोड़ दिया। कहते हैं आखिरी वक्त में इंसान सबसे ज्यादा सही होता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्हें इस बात का इल्म हुआ और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।