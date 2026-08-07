प्रधानमंत्री मोदी से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की बात
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इजराइल ने बातचीत शुरू की, और दोनों ने भारत-इजराइल दोस्ती को मजबूत करने पर सहमति जताई।
नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और दोस्ती को बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने शुक्रवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को इजरायल ने बातचीत शुरू की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया। जैसवाल ने बताया दोनों नेताओं के बीच भारत-इजरायल की दोस्ती को और मजबूत करने, विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर बात हुई।वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में बताया गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा के साथ पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर भी विस्तार से बात की।
प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू लगातार संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए। इससे पहले मार्च में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए बातचीत की थी।
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