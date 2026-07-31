भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देंगे : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम से फोन पर वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति जताई। मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया और बर्नहम को पद संभालने की शुभकामनाएं दीं।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम से फोन पर वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को हाल में लागू हुए मुक्त व्यापार समझौते का अधिकतम लाभ उठाने के प्रयास करने चाहिए। 20 जुलाई को बर्नहम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली फोन वार्ता थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने बर्नहम को पद संभालने की शुभकामनाएं दीं। मोदी ने कहा कि 15 जुलाई को लागू हुए भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि यह समझौता ब्रिटेन को भारतीय निर्यात के 99 प्रतिशत हिस्से के लिए शुल्कमुक्त पहुंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने और बर्नहम ने मुक्त व्यापार समझौते का अधिकतम लाभ उठाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता जल्द ही व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने के लिए भी उत्सुक हैं。
‘यूके-भारत विजन 2035’ पर भी प्रतिबद्धता
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बर्नहम ने बातचीत के दौरान ‘यूके-भारत विजन 2035’ और ‘यूके-भारत टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव’ को लेकर प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की।
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