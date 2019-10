जयशंकर और पोम्पिओ की मुलाकात का दो दिन बाद खुलासा, जानें किन अहम मुद्दों पर हुई बात

विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बढ़ते रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों, कश्मीर संबंधी घटनाक्रमों और वैश्विक चिंता के मामलों समेत कई विषयों पर बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। जयशंकर और पोम्पिओ ने सोमवार को विदेश मंत्रालय के फॉगी बॉटम मुख्यालय में मुलाकात की थी। मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी दो दिन बाद जारी की।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने ''भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों, कश्मीर संबंधी घटनाक्रमों और चिंता के वैश्विक मामलों समेत कई विषयों पर बातचीत की।"

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोर्गन ओटार्गस ने कहा, ''उन्होंने (जयशंकर और माइक पोम्पिओ ने) पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर सफल चतुष्पक्षीय वार्ता के बाद स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे पूरक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर भी चर्चा की।"

A good conversation with @SecPompeo focusing on the further progress of our bilateral relations. Also discussed important regional and global issues. Welcomed the continuing development of a key partnership. pic.twitter.com/cckktoXt1X