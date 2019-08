मेलानिया ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो की इस तस्वीर ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका

फ्रांस में आयोजित सात देशों के शिखर सम्मेलन G7 Summit कई वजहों से सुर्खियों में रहा, मगर इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फ्रांस के बियारिट्ज में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका की पहली महिला मेलानिया ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को गॉसिप का एक बहाना दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया और कनाडाई प्रधानमंत्री की तस्वीर उस वक्त की है जब फैमिली फोटो सेशन हो रहा था।

First lady Melania Trump kisses Canadian Prime Minister Justin Trudeau during the #G7 family photo. See more from the summit: https://t.co/egM9MbRDpd via @ReutersPictures pic.twitter.com/rYnmpv137b