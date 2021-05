पीएनबी बैंक में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने आशंका जताई है कि डोमिनिका में मेहुल गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया है। मालूम हो कि एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका मेहल चोकसी गायब हो गया था, जिसके बाद वह डोमिनिका में पकड़ा गया है। बीती रात मेहुल चोकसी की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें उसके हाथों में चोट के निशान थे और आंखें लाल थीं।

एंटीगुआ न्यूज रूम के अनुसार, एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने बताया है कि हो सकता है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड को डोमिनिका रोमांटिक ट्रिप पर लेकर गया हो, जहां पर पकड़ा गया। इससे पहले, ब्राउन ने यह भी बताया था कि भारत ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण दस्तावेज के साथ एक निजी विमान को डोमिनिका भेजा है। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। कतर एयरवेज का एक निजी विमान डोमिनिका में डगलस-चार्ल्स हवाई अड्डे पर उतरा है, जिसके बाद चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अटकलें लगने लगीं। ब्राउन ने रेडिशा शो में बताया कि चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर विमान भारत से आया है।

कतर की एक्जीक्यूटिव उड़ान ए7सीईई के सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस विमान ने 28 मई को तड़के तीन बजकर 44 मिनट पर दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी और उसी दिन स्थानीय समयानुसार दिन में एक बजकर 16 मिनट पर डोमिनिका पहुंचा। चोकसी ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआ और भारतीय की तरह दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने उसे एंटीगुआ और बारबुडा में जॉली बंदरगाह से अगवा किया और उसे डोमिनिका ले गए।

Antiguan Prime Minister Gaston Browne has said that diamantaire Mehul Choksi might have taken his girlfriend on a romantic trip to Dominica and got caught: Antigua News Room



