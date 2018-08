अमेरिका के जैकसनविल में फायरिंग, 4 की मौत, एक संदिग्ध भी मारा गया

अमेरिका में फलोरिडा राज्य के जैकसनविल शहर में फायरिंग हुई है। स्थानीय पुलिस के अनुसार यह घटना एक रेस्त्रां में चल रहे वीडियो गेम टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हुई। स्थानीय मीडिया और पुलिस के अनुसार इस घटना में 4 लोगों के मारे जाने और लगभग 10 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बारे में जानकारी देते हुए जैकसनविल शैरिफ माइक विलियम्स ने कहा कि संदिग्ध एक स्वेत पुरुष था, जो कि मारा जा चुका है, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। माइक ने यह भी साफ किया कि संदिग्ध का कोई और साथी नहीं था। हालांकि इससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि संदिग्ध का कोई साथी भी हो सकता है। इस बारे में जैकसनविल शैरिफ ऑफिस ने ट्वीट भी किया था।

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT