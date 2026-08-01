राष्ट्रमंडल खेल : पाक की फातिमा ने मैरीकोम से प्रेरित होकर रचा इतिहास
ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकोम की प्रेरणा अब सरहदों के पार पार भी पहुंच चुकी है।
ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकोम की प्रेरणा अब सरहदों के पार भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की पहली महिला राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता मुक्केबाज फातिमा जहरा ने अपनी सफलता का श्रेय छह बार की विश्व चैंपियन से मिली प्रेरणा को दिया है। फातिमा (60 किलो) ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह इन प्रतिष्ठित खेलों में पदक जीतने वाली पहली पाक महिला मुक्केबाज हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा शहर में पली-बढ़ीं फातिमा ने कहा, मैं भारत की मैरीकोम ये प्रेरित हूं। मैं उनके जीवन पर बनी फिल्म बार-बार देखती थी। जब मैंने मुक्केबाजी शुरू की, तब उसी फिल्म को देखकर अभ्यास करती थी।
मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। एक दिन मैं भी उनके जैसी बनना चाहती हूं। उम्मीद है कि भविष्य में उनसे मुलाकात भी होगी। मेरा पारिवारिक आर्थिक आधार बहुत मजबूत नहीं था। मेरे शुरुआती कोच ने मुझे सब कुछ सिखाया। परिवार मुक्केबाजी के खिलाफ था। मुझे अभ्यास के लिए जाने नहीं देता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अभ्यास करती रही।
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