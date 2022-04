Russia Ukraine War: रूसी सेना ने यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर दागे रॉकेट, महिलाओं-बच्चों समेत 52 की मौत

रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्टेशन पर हमला करने से इनकार किया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने जान-बूझकर ऐसे स्थान को निशाना बनाया जहां आम नागरिक एकत्र थे।

भाषा,कीव Niteesh Kumar Sat, 09 Apr 2022 01:29 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.