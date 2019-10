पाकिस्तान की कराची-रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस में लगी आग, 16 की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में पूर्वी पंजाब प्रात में गुरूवार की सुबह एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई। वहां पर कराची-रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने के चलती मरनेवालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। जबकि, करीब 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल जियो न्यूज ने इस बात की जानकार दी है। यह घटना लियाकतपुर में रहीम यार खान के नजदीक हुई है।

Pakistan: Death toll rises to 16, in incident where fire broke out in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan today. pic.twitter.com/wDmxPfN6gh