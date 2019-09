लाइव रिपोर्टिंग के दौरान महिला रिपोर्टर को किया KISS, वीडियो हो रहा वायरल

अमेरिका के कंटकी के लाइसविले में महिला रिपोर्टर को लाइव टीवी पर चूमने वाले व्यक्ति के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय टीवी वेव-थ्री चैनल में काम करने वाली महिला रिपोर्टर सारा रिवेस्ट ने घटना की जानकारी दी। वेव-थ्री के मुताबिक, आरोपी शख्स की पहचान 42 वर्षीय एरिक गुडमैन के रूप में की गई है।

घटना 21 सितंबर की है, जब सारा बॉनबोन एंड बीइयोंड महोत्सव के बाहर खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी एक अंजान व्यक्ति ने उन्हें चूम लिया। इससे असहज होकर वह खुद को संभालती दिखीं और कहती हैं कि यह सही नहीं है। रिपोर्टर ने सारा ने खुद घटना का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया।

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y