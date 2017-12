OMG: महिला को बचाने के लिए इस शख्स ने हाथ से तोड़ डाली बर्फ

बर्फ जमी नदी में फंसी एक अंजान वृद्ध महिला को बचाने के लिए एक शख्स अपनी जान पर खेल गया। महिला को पानी से निकालने के लिए इस शख्स ने अपने हाथों से जमी हुई बर्फ को तोड़ डाला।

South China Morning Post के मुताबिक चीन के हेबी (Hebei) प्रांत में मंगलवार की सुबह 54 साल का यह शख्स नदी के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक उम्रदराज महिला नदी में गिर गई है। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी और महिला को बचाने दौड़ पड़ा।

हाथ से बर्फ तोड़कर बचाई महिला की जान

काफी ठंड होने के कारण इस नदी के ऊपर बर्फ की परत जमी हुई थी। ऐसे में उसके ऊपर खड़ा कोई भी इंसान अचानक अंदर गिर सकता था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना शख्स उस नदी पर ऊपर चला गया और उसने बर्फ की बीच फंसी महिला के आस-पास की बर्फ को अपने हाथों से तोड़ डाला।

'People's Daily' इस घटना का वीडियो जारी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शख्स महिला को बचा रहा है तब उसके साथ एक आदमी और है जो उसकी मदद कर रहा है। वहीं आसपास खड़े लोग शख्स से कह रहे हैं कि एम्बुलेंस के आने का इंतजार करो। महिला को बचाने के बाद उसने कहा, 'मैं पानी में बुरी तरह से सुन्न पड़ रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं था।'

यहां देखिए इस घटना का वीडियो:

Thumbs up: Good samaritans save woman from icy river in N China pic.twitter.com/SQInhfUjIS