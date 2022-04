मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद ने अजित डोभाल को बताया जियोपॉलिटिक्स का ग्रैंडमास्टर

मालदीव संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है और उन्हें 'जियोपॉलिटिक्स का ग्रैंडमास्टर' बताया है।

इस खबर को सुनें