सऊदी में फंसे प्रवासी मजदूर की वापसी की मांग
बगोदर के महेंद्र महतो सऊदी अरब में आठ महीनों से भयानक स्थिति में है। विधायक नागेंद्र महतो ने विदेश मंत्री से सुरक्षित वतन वापसी के लिए मदद मांगी है। महेंद्र का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और वे बिना किसी सहायता के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। परिवार बुरे हालात में है।
बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम खेतको निवासी महेंद्र महतो सऊदी अरब में पिछले 8 महीनों से लाचार और बेबस हालत में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।
महेंद्र महतो की स्थिति
शुक्रवार को भेजें पत्र में विधायक ने लिखा है कि महेंद्र महतो पिता बंधु महतो अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए सऊदी अरब स्थित एलएनटी कंपनी में कार्यरत थे। पत्र में कहा गया है कि कंपनी द्वारा उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। पिछले 8 महीनों से वे बिना किसी आर्थिक सहायता, भोजन और जरूरी दस्तावेजों के अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कंपनी से संपर्क करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।
महेंद्र महतो का परिवार
विधायक ने बताया कि महेंद्र महतो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उनके संकट में फंसने के कारण पत्नी, तीन छोटे-छोटे बच्चे और वृद्ध माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरा परिवार गहरे मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विधायक ने विदेश मंत्री से अनुरोध किया है कि इस अत्यंत मानवीय विषय पर संज्ञान लेते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से त्वरित कूटनीतिक कार्रवाई कर पीड़ित श्रमिक महेंद्र महतो को सकुशल भारत वापस लाया जाए।
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