मलेशिया के प्रधानमंत्री बोले- हमारे पास जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण नहीं करने का अधिकार है, अगर...

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर मलेशिया की ओर से बड़ा बयान आया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने जाकिर नाईक को लेकर कहा है कि मलेशिया के पास यह अधिकार है कि अगर जाकिर नाइक के साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं होता है तो मलेशिया के पास यह अधिकार है कि वह जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण न करे। जाकिर को सामान्य तौर पर लगता है कि उन्हें (भारत में) फेयर ट्रायल नहीं मिलने वाला है। यह जानकारी समाचार एजेंसी ने मेलेबता दें कि विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने पहले भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उसे फंसाने में लगी है और इंटरपोल पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए लगातार दबाव बना रही है।

नाइक ने एक बयान में कहा कि वह सरकार उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए इंटरपोल पर दबाव बना रही है। नाईक 2016 में भारत छोड़ कर भाग गया था। उसने दावा किया कि यह उसे फंसाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। लेकिन कुछ सदस्य देशों से पुष्टि करने के बाद, वह दावा कर सकता है कि अभी उसके खिलाफ कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ है।

अपनी जांच रिपोर्ट में ईडी ने कहा है कि आईआरएफ के कई बैंक खाते हैं, जिसमें दानकर्ताओं की तरफ से दिए जाने वाले चंदे जमा किए जा रहे थे और इनका नियंत्रण खुद 53 वर्षीय जाकिर अब्दुल करीब नाइक (नाइक का पूरा नाम) के हाथों में था। पीटीआई-भाषा ने ईडी की जांच रिपोर्ट देखी है।

