इंग्लैंड में संत संसद में महंत नारायण गिरि मुख्य अतिथि होंगे
गाजियाबाद, वंदना। इंग्लैंड में संत संसद का आयोजन 7 से 15 अगस्त तक होगा। सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ के महंत नारायण गिरि मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार और मानवता की भलाई के लिए एकजुट करने का प्रयास है।
गाजियाबाद, वंदना। इंग्लैंड में होने वाली संत संसद में सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरि मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सात से 15 अगस्त तक संत संसद का आयोजन होगा। संजय गिरि द्वारा संत संसद का आयोजन कराया जा रहा है। महंत नारायण गिरि ने बताया कि संत संसद का उद्देश्य पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार और पूरे विश्व के लोगों को मानवता के कल्याण और विश्व शांति के लिए एकजुट करना है।
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