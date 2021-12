शरीर में एक भी हड्डी साबुत नहीं, 99 फीसदी शरीर जला; पाक में श्रीलंकाई नागरिक पर बर्बरता का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा

पीटीआई,इस्लामाबाद Sudhir Jha Sun, 05 Dec 2021 06:46 PM

Your browser does not support the audio element.