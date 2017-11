प्रत्यर्पण केस: लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश हुए विजय माल्या, कहा- भारत में मेरी जान को खतरा

बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं लौटाने को लेकर विवादों में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या प्रत्यर्पण केस में प्री-ट्रायल सुनवाई के लिए लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान माल्या ने भारत में अपनी जान को खतरा बताया है।

मुकदमे से पहले की सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को भारत में जान का खतरा है। अब अभियोजन पक्ष भारत सरकार द्वारा माल्या की सुरक्षा की तैयारी की रूपरेखा प्रस्तुत करने की तैयारी में जुटा है।

Vijay Mallya appeared in London's Westminster Court today. Mallya's side argued that he fears for his life in India, now prosecution is preparing a submission by the Indian government outlining the security measures that will be in place for him. pic.twitter.com/VQbuNt7Lzo