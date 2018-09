वायरल Video: सफारी के दौरान गाड़ी में घुसा शेर, देखिए फिर क्या हुआ

सफारी पार्क में घूमते वक्त आपकी खुली गाड़ी के पास अगर शेर आ जाए, तो आपके माथे पर पसीना आ जाएगा। लेकिन इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शेर न सिर्फ सफारी गाड़ी के पास आया बल्कि गाड़ी के अंदर भी घुस गया। ये वीडियो क्रीमिया के टाइगन पार्क का है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि ताइगन सफारी पार्क में कुछ पर्यटक खुले वाहन में घूम रहे हैं। जैसे ही गाड़ी उस शेर के पास आकर रुकती है। शेर खड़ा होकर गाड़ी में घुस जाता है। डेली मेल की खुबर के मुताबिक गाड़ी पार्क के मालिक ओलेग जुबकोव खुद ही चला रहे थे, जिन्हें 'लायन व्हिस्परर' भी कहा जाता है। शेर सबसे पहले ड्राइवर सीट पर आता है और ओलेग जुबकोव से लिपटता है। गाड़ी में मौजूद पर्यटक कुछ सेकेंड तक डरते हैं लेकिन चंद पलों में उन्हें अहसास हो जाता है कि शेर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वह प्यार से लिपट रहा है।

इसके बाद पर्यटक शेर को देखकर हंसते हैं। उसे छूकर सहलाते हैं। इस बीच एक महिला पर्यटक डरकर गाड़ी से बाहर कूद जाती है।

यह वीडियो पार्क प्रशासन ने ही यूट्यूब पर शेयर किया है।

डेली मेल की खबर के अनुसार करीब दो माह पहले इसी पार्क में एक शेर ने एक महिला का हाथ चबा लिया था।

इसे एक सप्ताह के भीतर यूट्यूब पर साढ़े 5 लाख से ज्यादा बार देखा चुका है। इंटरनेट यूजर्स यूट्यूब और ट्विटर पर खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

WATCH: Giant lion climbs straight into safari vehicle in Crimea, giving a group of tourists the shock of their lives pic.twitter.com/EW6EpnEhTL