इजराइल का 'आयरन डोम' जिसने फिलिस्तीन के रॉकेटों की हवा निकाल दी, देखें VIDEO

इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर आमने-सामने हैं। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए। उसने दो बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उनके ठिकानों में कम से कम तीन चरमपंथियों को मार गिराया। इजराइल के इस हमले में कई और लोगों की जान भी गई है।

इजराइल की सेना ने बुधवार को कहा कि सोमवार शाम हिंसा भड़कने के बाद से गाजा पट्टी में इजरायल की ओर 1050 से अधिक रॉकेट और मोर्टार दागे गए। वहीं, जवाब में फिलिस्तीन ने भी रॉकेट दागे लेकिन इजराइल के 'आयरन डोम' एयर डिफेंस सिस्टम ने 90 प्रतिशत मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। आयरन डोम को दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। आइए जान लेते हैं आखिरी ये आयरन डोम है क्या और इसे कैसे विकसित किया गया है।

बनाने में अमेरिकी तकनीकी का इस्तेमाल

इजराइल की आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल की फर्मों राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी ली गई है। हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफएंस सिस्टम हैं जिससे रॉकेट, मोर्टार को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है।

