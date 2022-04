अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज होंगी केतनजी ब्राउन जैक्सन, सीनेट ने दी मंजूरी

पिछले महीने सीनेट में चार दिनों की सुनवाई के दौरान जैक्सन ने अपने माता-पिता के संघर्ष की कहानी बताई और कहा कि नागरिक अधिकार कानून बनने के बाद उनका 'मार्ग' अपने माता-पिता के मार्ग से अधिक 'स्पष्ट' था।

पीटीआई,वॉशिंगटन Niteesh Kumar Fri, 08 Apr 2022 09:04 AM

