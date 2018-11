करतारपुर कॉरिडोर: इमरान बोले- हमारा मसला सिर्फ कश्मीर का है, भारत एक कदम चले हम दो कदम चलेंगे

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बुधवार को भारत और पाकिस्तान से आपसी विवाद को सुलझा कर बेहतर पड़ोसी बनने के लिए साथ आने की अपील की। पाकिस्तान के नरोवाल में करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, यहां के सभी दल और पाकिस्तानी सेना सभी एक साथ खड़े हैं।

'मदीना जाने जैसी हो रही है खुशी'

प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह इस मौके पर मदीना जाने जैसी खुशी देख रहे हैं। इमरान ने कहा कि मैं आज वो खुशी देख रहा हूं जैसे मुस्लिम मदीन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर के दूसरी तरफ खड़े हैं। लेकिन, वे वहां तक नहीं आ सकते हैं, पर जब वे यहां पर आएंगे तो उन्हें जो खुशी होगी आज वैसी ही खुशी यहां पर दिख रही है।

'हमारा मसला सिर्फ कश्मीर का है'

इमरान ने कहा कि हमारा मसला सिर्फ कश्मीर का है। आखिर वो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता है। हल करने के लिए मजबूत इरादे चाहिए। पाकिस्तान सेना और सरकार एक साथ खड़ी है। भारत एक कदम आगे बढ़े तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे। फ्रांस-जर्मनी साथ आ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं आ सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में इमरान ने भारत से आए दोस्तों का स्वागत करते हुए कहा कि वे करतारपुर के दरबार में अगले साल तक बेहतर सुविधा देंगे।

'पता नहीं क्यों सिद्धू की हुई आलोचना'

इमरान खान ने कहा- सिद्धू जब मेरे शपथग्रहण समारोह के बाद वापस गए थे तो उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों उनकी आलोचना की गई। वह सिर्फ शांति और भाईचारे की बात कर रहे थे। वह पाकिस्तान के पंजाब में आकर चुनाव लड़ सकते हैं, वे यहां से जीत जाएंगे।

