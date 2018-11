करतारपुर कॉरिडोरः पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ दिखा हाफिज सईद का करीबी खालिस्तानी उग्रवादी

भारत में करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखे जाने के बाद आज पाकिस्तान में भी कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब तक जाने वाले कॉरिडोर का शिलान्यास किया।

शिलान्यास के दौरान मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का करीबी और खालिस्तान समर्थक उग्रवादी गोपाल चावला भी मौजूद था। गोपाल चावला और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद हाथ मिलाते दिखे। दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताते चलें कि गोपाल चावला अपने भारतविरोधी रुख के वजह से जाना जाता है। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से उसका करीबी रिश्ता है।

Screen grabs from Pakistan National broadcaster PTV, Khalistani Gopal Chawla seen with Pakistan Chief of Army Staff Qamar Javed Bajwa during #KartarpuraCorridor inauguration. pic.twitter.com/h0rsBF6oq1