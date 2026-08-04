अमेरिका सहित चार देशों में कबीर का देंगे संदेश
वाराणसी के कबीर प्राकट्य धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंथश्री हजूर अर्धनाम धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में कबीर की वाणी के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का संदेश देंगे। कनाडा में कबीर मठ का उद्घाटन और त्रिनिदाद में सत्संग करेंगे।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। कबीर प्राकट्य धाम, लहरतारा और आचार्यगद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिआ के पीठाधीश्वर आचार्य पंथश्री हजूर अर्धनाम मंगलवार को अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। इन देशों में वह कबीर की वाणी-वचनों के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का संदेश देंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान कनाडा के टोरंटो में कबीर मठ एवं आश्रम का उद्घाटन होगा। योग्य संत को महंत बनाया जाएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वेस्टइंडीज में तीन सप्ताह के प्रवास में पंथश्री विभिन्न स्थानों पर सत्संग करेंगे। अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रवास के बाद उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव इंग्लैंड में होगा।
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