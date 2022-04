‘नरसंहार‘ है रूस का युद्ध, यूक्रेनियों का नामो निशान मिटा रहे पुतिन... बाइडन की सख्त टिप्पणी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई और जानकारी नहीं दी। बाइडन के नए आकलन के बीच न तो उन्होंने और न ही उनके प्रशासन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने या यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है।

भाषा,वाशिंगटन Amit Kumar Wed, 13 Apr 2022 09:12 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.