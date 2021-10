विदेश इमरान खान की हरकतों से काफी नाराज हैं जो बाइडेन, पाकिस्तान भुगत रहा खामियाजा Published By: Himanshu Jha Wed, 13 Oct 2021 09:26 AM एएनआई,इस्लामाबाद।

Your browser does not support the audio element.