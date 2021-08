विदेश तालिबान का सिरदर्द अभी नहीं होगा खत्म! 31 अगस्त तक सेना वापसी पर अमेरिका अड़ा, मगर बैक-अप प्लान भी रहेगा तैयार Published By: Shankar Pandit Wed, 25 Aug 2021 12:02 PM हिन्दुस्तान टीम,वाशिंगटन

1 / 2 US Troops in Afghanistan 2 / 2 US Troops in Afghanistan