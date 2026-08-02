अंतरराष्ट्रीय जल रंग चित्रकार प्रवीण कर्मकार
--- झारखंड के अंतरराष्ट्रीय जल रंग चित्रकार प्रवीण कर्मकार को चीन के प्रतिष्ठित यू यू वाटर कलर आर्ट फेस्टिवल के लिए मिला आमंत्रण, --- चीन के बीजिंग
पतरातू, निज प्रतिनिधि। झारखंड के अंतरराष्ट्रीय जल रंग चित्रकार प्रवीण कर्मकार को चीन के प्रतिष्ठित यू यू वाटर कलर आर्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है। वे चीन में आयोजित इस फेस्टिवल में शामिल होंगे। उन्होंने प्रेस बयान जारी कर बताया कि जलरंग अपने आप में एक अत्यंत कठिन और पारदर्शी माध्यम माना जाता है। इस माध्यम में निपुणता हासिल करना और कलात्मक बारीकियों को उभारना हर चित्रकार के लिए चुनौती भरा होता है। झारखंड की राजधानी रांची के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त चित्रकार प्रवीन कर्मकार ने जलरंग कला शैली में अपनी एक विशिष्ट पहचान वैश्विक कला जगत (ग्लोबल आर्ट वर्ल्ड ) में स्थापित की है।
जिससे उन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, बल्कि विश्व पटल पर अपने राज्य का नाम भी रोशन किया है।
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